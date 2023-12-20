Уехавшие из РФ солисты «Би-2» готовы выступать для россиян за 100 тысяч евро

Уехавшие в 2022 году из РФ солисты рок-группы «Би-2» Егор Бортник* (Признан иноагентом на территории РФ) (Лев) и Александр Уман (Шура) выразили готовность снова выступать для россиян. Заказчику корпоратива придется заплатить за концерт 100 тысяч евро (около 10 миллионов рублей по текущему курсу, -прим. «Страсти»).

Одним из условий является предоплата на иностранный счет в размере 50 процентов. Кроме того, музыканты не готовы приехать в Россию, но могут прилететь в любую другую страну при условии оплаты четырех билетов на самолет в бизнес-классе и 12 в экономе. В райдере подчеркивается, что коллектив группы живет в разных странах, в том числе в ОАЭ и Испании.

По данным Telegram-канала RT, по городу артисты готовы передвигаться на автомобиле Mercedes-Benz S-класса не старше трех лет с возможностью курения.

Проживать звезды должны в пятизвездочном отеле. В номере Бортника* обязательно должны быть конфеты «Белочка» и «Пьяная вишня», а также молоко и сироп из агавы. Шура просит шпинат, сельдерей и минеральную воду «Боржоми».

Ранее мы писали, что певица Юлия Чичерина назвала солистов «Би-2» «обычными чмошниками». Она заявила, что считает их поведение недостойным.

*(Признан иноагентом на территории РФ)