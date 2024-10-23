«Штук 10»: Настасья Самбурская объяснила, зачем обращается к гадалкам

Актриса Настасья Самбурская заявила, что у нее есть 10 гадалок для успокоения. Об этом стало известно в эфире подкаста «Ниче святого» для Hi-Fi-стриминга «Звук».

В новом интервью актриса призналась, что у нее есть «штук 10» гадалок. По словам Самбурской, она обращается к медиумам вместо разговоров с подружками и для успокоения души. Артистка призналась, что ей проще довериться незнакомому человеку, заплатив при этом тысячу рублей.

«Когда случается нервный период, хочется успокоения, чтобы тебе хоть что-то сказали. Это для меня как просто поболтать. Потому что одна сказала одно, другая сказала другое, а вышло вообще по третьему. Но иногда хочется просто с кем-то поговорить, а напрягать подруг не всегда хочется. Проще заплатить и поболтать с какой-нибудь ведуньей из Владивостока за тысячу рублей», — сообщила знаменитость.

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