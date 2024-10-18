«Чтобы вообще не переживать»: Самбурская назвала многомиллионную сумму для комфортной жизни

Актриса Настасья Самбурская заявила, что обогнала по заработку Сергея Безрукова. Знаменитость рассказала о своем доходе во время записи подкаста «Ниче святого» для Hi-Fi-стриминга «Звук».

В начале карьеры Настасья призналась, что мечтает зарабатывать столько же, сколько Сергей Безруков. Как выяснилось, Самбурская не только исполнила свою мечту, но и обогнала по заработку коллегу. На это у нее ушло 20 лет.

«Я просто хотела получать столько же. Сегодня мой съемочный день стоит, как у Безрукова. Самое смешное, что именно в этом году я дошла до этой ставки. Сейчас у меня даже чуть побольше. Я не знала, что на это уйдет столько лет. Получается, 20 лет у меня ушло, чтобы догнать Безрукова», — высказалась знаменитость.

По словам актрисы, для комфортной жизни ей нужно зарабатывать 5 миллионов. У Самбурской увеличились расходы из-за покупки квартиры в рассрочку.

«Чтобы вообще не переживать — в месяц нужно 5 миллионов. На самом деле, я очень сильно экономила до этого месяца, потому что взяла квартиру в рассрочку. Не в ипотеку, а в рассрочку. Где-то в пределах третьего транспортного», — резюмировала Самбурская.

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