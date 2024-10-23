«Какой кайф!»: Наташа Королева прокатила мать на общественном транспорте по Москве

Певица Наташа Королева встретила прилетевшую из США маму Людмилу Порывай и отправилась с ней на вечернюю прогулку по Москве. Компанию им составили сын артистки Архип Глушко и его молодая жена Мелисса Валынкина.

В своем блоге исполнительница хита «Желтые тюльпаны» поделилась кадрами поездки на рейсовом автобусе. Она пояснила, что давно не пользовалась общественным транспортом, но сын уговорил проехать пару остановок до дома.

«Я миллион лет не каталась на автобусе, Архип подбил с Мелиссой. Какой кайф! Маму катаю», - радостно сообщила Королева.

При этом Людмила Порывай явно была удивлена происходящим. Она призналась, что впервые за 20 лет едет в автобусе.

«Лучше, чем в такси», – с натянутой улыбкой произнесла на камеру Людмила.

Наташа также сняла, как оплатила проезд картой и подчеркнула, что не катается «зайцем». На следующей остановке знаменитость хотела выходить, однако Архип заверил ее, что надо проехать еще.

Судя по кадрам, поездку звездное семейство совершило поздним вечером, поэтому в автобусе практически не было пассажиров.

Ранее Наташа Королева заставила мать прокатиться на самокате по Москве. Как долго Порывай пробудет в России, пока неизвестно.