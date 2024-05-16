Шоумен Сергей Светлаков снимает фильм о Сергее Белякове из «Наша Russia». Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, в Краснодарском крае начались съемки фильма о Сергее Белякове, известного по программе «Наша Russia».

Сергей Светлаков исполнит главную роль в спин-оффе. Также к проекту присоединились Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько.

«Съемки пройдут на территории пятизвездочного отеля Luciano в Сочи и других локациях Краснодарского края: в Анапе и Геленджике», — сообщает источник.

Фильм станет режиссерским дебютом в полнометражном метре для Александра Назарова.

На данный момент Светлаков не комментировал съемки фильма.

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