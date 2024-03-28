«Ну так бывает»: Светлаков рассказал, как нашел нового мужа бывшей жене

Шоумен Сергей Светлаков признался, что сам нашел нового мужа своей бывшей жене. По его словам, именно он их познакомил.

Напомним, что артист был женат на Юлии Ворончихиной. Они вместе учились в Уральском государственном университете путей сообщения. После завершения учебы они перебрались в Москву, но долго вместе не прожили. Спустя четыре года после рождения дочери супруги приняли решение развестись.

Правда, Светлаков и Ворончихина смогли остаться хорошими друзьями, чем комик гордится. Даже сейчас они все еще общаются.

«У нее новая семья, муж, с которым я ее сам познакомил. Ну так бывает. <…> Нынешний муж Юли намного младше. Как таковых отношений у нас с ним нет, но мы пересекаемся на каких-то праздниках, всегда пообщаемся, поговорим», - рассказал Сергей в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

Артист также признался, что расстался с женой, так как они были слишком разные. В какой-то момент они дошли до «критической точки» и разошлись, пока не «взорвались».

Ранее Сергей Светлаков прокомментировал слухи о романе с певицей Верой Брежневой.