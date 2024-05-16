«Долго приходила в себя»: Подольская вспомнила о поездке на «Евровидение» с Дробышем

Наталья Подольская назвала поездку на «Евровидение» с Виктором Дробышем «страшным сном». Об этом сообщает The Voice.

В 2005 году Наталья Подольская представляла Россию на «Евровидении». Артистка заняла 15 место по итогам музыкального конкурса. В беседе с журналистами Подольская назвала поездку на «Евровидение» «страшным сном».

«Для меня это было очень драматично тогда. Долго приходила в себя», — высказалась Наталья.

Подольская заявила, что не смотрела вокальный конкурс в этом году. При этом ей попадались в Сети фрагменты выступлений. Наталья пришла в ужас от номеров участников.

«Не понимаю, куда катится мир. Я очень рада, что в нашей стране существуют правильные ценности», — резюмировала певица.

Напомним, что артистка выступала с треком «Nobody hurt no one». В 2005 году ее продюсировал Виктор Дробыш.

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