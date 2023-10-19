Шоумен Максим Галкин* уехал из Израиля

Юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) покинул Израиль. Об этом шоумен рассказал на своей страничке в Instagram*(владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Галкин сообщил, что начинается его концертный тур.

Я уже прилетел на Кипр, и завтра состоится мой концерт», — сказал он в своем видеообращении.

После недавних событий в Израиле в Сети появилось множество снимков, на которых видно, как юморист с супругой и детьми находится в аэропорту. Однако чуть позже шоумен вышел на связь, заявив, что он прячется в бомбоубежище. Спустя время, он опубликовал видео, записанное во дворе своего дома в Кесарии.

Затем он добавил, что все-таки уедет из Израиля в тур по Европе. У артиста запланированы выступления на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании. Он уверил, что концерты пройдут, и на них смело можно покупать билеты.

Пост Галкина* с анонсом гастролей по странам Европы собрал более восьми тысяч комментариев. При этом большинство из них оказались негативными. Поклонники раскритиковали артиста, который нашел способ покинуть Израиль после атаки ХАМАС. Юморист не выдержал травли и грубо ответил своим хейтерам. В его речи даже прослеживалась нецензурная брань.

*(Признан иноагентом на территории РФ)