Юморист Максим Галкин* все-таки уезжает из Израиля в Европу

Несколько дней назад шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) утверждал, что не покинет страну, на которую напали боевики палестинского движения ХАМАС. Однако накануне юморист заявил, что уже собирает чемоданы и едет в Европу.

Боевые действия между Израилем и Палестиной продолжаются до сих пор. И у той, и у другой стороны есть погибшие и раненые. Но Израиль пока не собираются покидать звезды, которые туда переехали. Максим Галкин* также выразил поддержку израильтянам.

В Сети появилось множество снимков, на которых видно, как юморист с супругой и детьми находится в аэропорту. Однако чуть позже шоумен вышел на связь, заявив, что он прячется в бомбоубежище. Спустя время, он опубликовал видео, записанное во дворе своего дома в Кесарии.

Однако на артиста все равно обрушилась волна хейта — далеко не все поверили юмористу.

Накануне шоумен опубликовал новый ролик. Он рассказал на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в Израиле прекрасная погода, а ранее из-за непогоды была отложена операция в секторе Газа.

Затем он добавил, что все-таки уедет из Израиля в тур по Европе. У артиста запланированы выступления на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании. Он уверил, что концерты пройдут, и на них смело можно покупать билеты.

«Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время. Не все авиакомпании летают, но El Al выполняет рейсы, и несколько вариантов есть. Поэтому не переживайте, я обязательно буду», — сказал артист.

Подписчики написали возмущенные комментарии под роликом, поскольку артист выставлял себя патриотом своей страны, который не бросит ее в сложный момент.

Ранее юморист отреагировал на слухи о переезде в Ригу.

*(Признан иноагентом на территории РФ)