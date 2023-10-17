Максим Галкин* не выдержал травли после известий о его отъезде из Израиля

Известие о том, что юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) решил уехать на гастроли в Европу, оставив в Израиле Аллу Пугачеву с детьми, вызвала широкий резонанс среди его подписчиков в соцсети.

Пост Галкина* с анонсом гастролей по странам Европы собрал более восьми тысяч комментариев. При этом большинство из них оказались негативными. Поклонники раскритиковали артиста, который нашел способ покинуть Израиль после атаки ХАМАС.

«От судьбы не убежишь, Максимушка. Не забудь каждый раз нам напоминать, что мы тут большинство – боты», - приводит mk.ru комментарии пользователей.

При этом Галкин* решил ответить хейтерам. Гневные сообщения подписчиков так разозлили юмориста, что он даже начал нецензурно выражаться.

«Среди озлобленных людей вижу реплики светлых людей, которые говорят интересные мне вещи. Ругань меня не трогает», - написал артист в ответ на просьбу поклонницы закрыть комментарии, чтобы не расстраиваться.

Муж Аллы Пугачевой добавил, что позволяет людям высказываться в своих соцсетях, так как закрытая страница все равно не сделает хейтеров добрыми, а от общения с хорошими людьми Галкин* отказываться не намерен.

Ранее мы писали, что на Максима Галкина* составили протокол за нарушение закона об иноагентах. В Головинский районный суд Москвы поступил протокол, в материалах которого указано, что юморист нарушил порядок деятельности иностранного агента и может быть привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

*признан иностранным агентом на территории России.