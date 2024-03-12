В Кремлевском дворце объяснили отмену выступления Орбакайте

В Кремлевском дворце сообщили, что Кристина Орбакайте не заявлялась в программе шоу. Об этом сообщает «Абзац».

После сольного концерта в Санкт-Петербурге поклонники Кристины надеялись увидеть ее на сцене Кремлевского дворца. Однако внезапно стало известно, что певица не выступит. Пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский заявил, что Орбакайте изначально не была заявлена на концерт.

«Для подобных мероприятий вполне естественно, когда какие-то артисты исчезают из программы, а какие-то — добавляются. Большинство организаторов в афишах даже ставят сносочки, что возможны изменения в программе», — высказала Константин.

Также пресс-секретарь Кремлевского дворца отметил, что сборный концерт — творческий процесс, во время которого между участниками и режиссерами могут возникнуть разногласия. Вот почему программа мероприятия может оставаться неопределенной до последнего дня.

Ранее сообщалось о том, что концерт певицы Кристины Орбакайте в Кремле отменили по инициативе главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Подробности смотрите в этой новости.