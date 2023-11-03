Шоумен Барецкий раскрыл причину возвращения Пугачевой в Россию

74-летняя певица Алла Пугачева вернулась в подмосковный замок в деревне Грязь. Последний раз Примадонна была на Родине в мае 2023 года — тогда она прилетала на похороны Валентина Юдашкина. Российский шоумен Стас Барецкий объяснил, зачем артистка приехала в Россию.

Шоумен отметил, что исполнительница просит его отменить сделку по покупке замка. Он не исключил, что пойдет на встречу Примадонне, если она вернет залог в 250 млн рублей.

«У нас вопрос такой возник, она просит, чтобы мы отменили сделку, пошли ей навстречу. Она хочет в замке, видимо, жить до конца своих дней. Мы с партнерами, конечно, не звери, мы можем, в принципе, отменить сделку, чтобы она нам вернула залог», — цитирует Барецкого News.ru.

Барецкий отметил, что у него хорошие отношения с Примадонной. За все время сделки, говорит он, их общение стало «более близким».

Напомним, директор Аллы Пугачевой прокомментировала внезапное возвращение певицы. Подробности смотрите в этой статье.

Ранее Барецкий утверждал, что приобрел замок Пугачевой за половину первоначальной стоимости. Недавно он заявлял о планах провести в особняке музыкальный конкурс «Руссовидение».