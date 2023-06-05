Стас Барецкий решил отдать замок Аллы Пугачевой дочке, рожденной от ленинградской проститутки

Шоумен Стас Барецкий заявил, что отдаст замок певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь внебрачной дочери. Своим ребенком он назвал 20-летнюю шведскую эко-активистку Грету Тунберг и показал бумаги, якобы, подтверждающие родство.

Барецкий поделился соответствующими результатами экспертизы с изданием PROZVEZD. Шоумен также рассказал историю знакомства с матерью девочки.

По его словам, в 90-е годы он жил в Ленинграде.

«Мама Греты, Ольга, тоже жила в этом городе и работала проституткой в гостинице…», - поделился он.

Там они познакомились, и Барецкий влюбился.

«У Ольги было много клиентов-иностранцев. И вот с одним из своих хахалей-миллионеров она решила уехать в Швецию», - отметил шоумен.

Он признался, что «рыдал», когда женщина уезжала. Спустя время та позвонила и сообщила о рождении дочери. По признанию шоумена, сейчас он общается с девочкой. Чтобы породниться с ребенком, мужчина принял решение относительно особняка в Грязи.

«Замок я ей решил отдать, чтобы Грета переехала в Россию – ко мне, к своему родному отцу, и жила в замке», - сказал он.

Барецкий мечтает, чтобы в России Тунбурег получила аттестат и закончила колледж, приобрела «нормальную» профессию.

Ранее Барецкий утверждал, что приобрел замок Пугачевой за половину первоначальной стоимости. Недавно он заявлял о планах провести в особняке музыкальный конкурс «Руссовидение».