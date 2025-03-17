Шоумен Александр Ревва заявил, что мать Рачеева не хочет видеться с внуками

Шоумен Александр Ревва заявил, что мать Любовь Рачеева не хочет видеться с внуками. Об этом сообщает StarHit.

В Санкт-Петербурге состоялся «Золотой граммофон». После своего выступления артист вышел к прессе и рассказал про конфликт с мамой. Как выяснилось, отношения между родственниками так и не улучшились. По словам знаменитости, эта тема — его «душевная рана».

«Слушайте, это сложная история. Понимаете, закрытая душевная рана. Я прошу прощения, я понимаю, что хочется достать это все. Так уж, наверное, повелось, такие темы интересны. Но это очень болезненная тема», — высказался артист.

Рачеева утверждала, что стремится к общению с внуками. Однако Ревва опроверг и это.

«Мама не хочет видеться с внуками. Это все иллюзия», — резюмировал он.

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