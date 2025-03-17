Осужденный Михаил Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» после УДО

Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, пообещал устроить «движуху» в Белгородской области после выхода из колонии. Об этом актер рассказал по телефону своему другу.

61-летний артист поздравил друга по телефону с днем рождения. Ефремов пожелал товарищу здоровья и много денег. Он также рассказал про приближающееся заседание УДО, которое пока неизвестно чем закончится.

«Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — приводит слова Ефремова Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

24 марта рассмотрят ходатайство актера об УДО в Алексеевском райсуде Белгородской области.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении актера было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении актерской деятельности.

Ранее сообщалось, что в колонии у Михаила Ефремова обнаружили телефон. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал эту ситуацию. По его словам, это не исключает возможность освобождения артиста по УДО. Однако впоследствии новость о смартфоне назвали фейковой.