«Когда меня подняли, голова внутри костюма оказалась на уровень ниже»: Ревва высказался о вылете из шоу «Маска»

Шоумен Александр Ревва высказался о вылете из шоу «Маска». Он признался, что несколько программ мечтал упасть в костюме цыпленка, в котором выступал.

Комментарий певца приводит StarHit.

По словам Реввы, костюм был сделан под него, но оказался неудобным – сложную хореографию в нем сделать невозможно. Максимум, что мог сделать Ревва, - движения «руками-крылышками».

«Если бы я попробовал чуть активнее танцевать, то просто бы рухнул прямо на сцене. Хотя, если честно, я уже несколько программ мечтал об этом. Просто взять и упасть в этом огромном мягком Цыпленке», — пошутил шоумен.

Свой последний выход на сцену Ревва назвал «невероятно кинематографичным». Он считает поставленный номер уникальным.

«Я буквально взлетел, и когда меня подняли, моя голова внутри костюма оказалась на уровень ниже. Было дико неудобно, но зато это было очень эффектно», — поделился Ревва.

Напомним, Ревва вышел в финал «Маски». С ним в номинации были Богомол и Вождь. Первого спасли члены жюри, второго – зрители.

Ранее сообщалось, что Ревва с семьей побывал на музыкальной премии в Великобритании.