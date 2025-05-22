Шоумен Александр Ревва после бойкота на телевидении получил российский паспорт

Шоумен Александр Ревва, выступающий в образе Артура Пирожкова, сменил украинское гражданство и получил российский паспорт.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, артисту вручили новый документ 6 мая. Сам он это событие предпочел не афишировать.

Известно, что Ревва родился в Донецке и в 1999 году переехал в Москву. Его карьера началась благодаря КВН. В 2022 году комик вместе с семьей не поддержал СВО и уехал из России. Однако его карьера за границей не задалась, поэтому вскоре артист вернулся, но ему устроили бойкот на телевидении.

В 2024 году шоумену удалось полноценно вернуться на российскую эстраду и ТВ. Сейчас он дает концерты, снимается в телепроектах и принимает заказы на корпоративы. По мнению продюсера Сергея Дворцова, молчавшему об СВО уроженцу Донбасса помогли некие «договоренности». Кто именно вернул Ревву на телевидение — неизвестно.

В конце 2022 года проживающая в Донецке мать комика обвинила его в том, что он совсем про нее забыл и ничем не помогает. Отец же назвал сына предателем, так как он «родную землю забыл».