«Не надо про него вообще говорить»: отец Реввы назвал сына предателем и призвал бойкотировать его

В последнее время семейные проблемы Александра Реввы все чаще обсуждаются в Сети. В конце 2022 года мать комика обвинила его в том, что он совсем про нее забыл и ничем не помогает. А теперь с претензиями выступил и его отец, с которым у артиста всегда были сложные отношения.

Папа исполнителя хита «Чика» ушел из семьи, когда Александр был еще совсем маленький, поэтому Любови Рачеевой приходилось растить его и дочь Наталью самой. Став взрослым, певец пытался попробовать общаться с родителем, но так ничего не вышло. А недавно Владимир Ревва решил выступить с заявлением, в котором упрекнул сына в том, что тот забыл о малой Родине.

На удивление, предпочитающий оставаться в стороне от скандалов Александр ответил. Он сказал, что отца у него никогда не было, и его воспитывала мать, но ему все равно передалась любовь к популярности от Владимира.

Несмотря на то, что комик открыто говорит о том, что папа бросил семью, у самого Реввы-старшего другая правда на этот счет. По его словам, они с бывшей супругой всегда были слишком разными, но в какой-то момент она забеременела, а он, как порядочный мужчина, женился. Однако жить без любви он не смог и захотел разойтись спокойно, но Любовь «закатила жуткую истерику». Она настроила детей против него, и он ничего не смог с этим поделать.

Владимир признался, что налаживать общение не хочет сам Александр. Он несколько раз предлагал организовать встречу, но ничего не выходило. А теперь после всех высказываний шоумена, он тоже знать его не хочет. Более того, он призывает и общественность больше не говорить о нем.

«Вот вы сейчас про него пишите, говорите, это любому артисту только в плюс. А сделайте наоборот: не надо про него вообще писать и говорить. Он родную землю забыл», - завил Владимир Ревва.

Ранее Александр Ревва отменил свои концерты в крупных городах России.