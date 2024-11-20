«Кто-то за него забашлял»: как пропавший после начала СВО Ревва вернулся на эстраду и какие у него гонорары

Шоумен Александр Ревва, несмотря на пропажу после начала СВО, полноценно вернулся на эстраду и ТВ. Сейчас он дает концерты, снимается в телевизионных передачах и принимает заказы на новогодние корпоративы. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» рассказал, как ему удалось избежать «отмены» и сколько он собирается заработать на праздниках.

По словам продюсера, в возвращении Реввы сыграли роль «договоренности». Кто именно помог ему — неизвестно. Но факт остается фактом, Артур Пирожков без поездок в ДНР и комментариев по поводу своей политической позиции смог восстановить карьеру.

«Сейчас Саша Ревва, конечно, показывает себя с другой стороны, и вроде как его хотят даже видеть. После начала СВО он пропал из медиаполя безусловно. А сейчас вновь начал выступать. Как ему это удалось? Могу сказать, что есть свои договоренности, кто-то за него забашлял или просто договорился, как мы понимаем», — отметил Дворцов.

Гонорары Реввы при этом никак не пострадали. Более того, продюсер рассказал, что ценник артиста только возрос. И это неудивительно, ведь скоро начнутся новогодние корпоративы — самое прибыльное время для звезд.

«Сейчас перед Новым годом повысит свои гонорары, это 100%. Если еще учитывать ведение корпоратива, то Ревва 5-6 млн рублей будет брать за все», — заявил Сергей Дворцов.

К слову, некоторые до сих пор не могут смириться с возвращением Реввы. Например, глава ФПБК Виталий Бородин в беседе с порталом «Страсти» отмечал — Александр для него «не мужчина». Он тоже говорил о том, что Александру помогли «в кабинетах».

Ранее были раскрыты гонорары нового состава группы SEREBRO.