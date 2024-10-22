Была в невменяемом состоянии: новые подробности задержания Глюкозы в Шереметьево

Певица Глюкоза вышла из самолета в Шереметьево с искривленным лицом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, певица прилетела в Москву в ночь на 21 октября. Сообщается, что Глюкоза вышла из самолета в невменяемом состоянии: она едва держалась на ногах. Сотрудники полиции обратили внимание на искривленное лицо знаменитости, что характерно при употреблении наркотиков. Запаха алкоголя от нее не было.

Глюкозу задержали и увезли на медицинскую экспертизу, которую она отказалась проходить.

На данный момент представители артистки не комментировали инцидент.

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