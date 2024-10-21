НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 октября 2024, 19:07
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Старый крест без имени: Малахов показал, как выглядит предполагаемая могила отца Ирины Болгар

Малахов показал, как выглядит предполагаемая могила отца Ирины Болгар.
Старый крест без имени: Малахов показал, как выглядит предполагаемая могила отца Ирины Болгар

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Андрей Малахов показал, как выглядит предполагаемая могила отца Ирины Болгар. Соответствующие кадры появились в программе «Малахов».

Журналисты приехали на кладбище, где, как утверждается, покоится отец Ирины Болгар. На кадрах видно, что на могиле установлено два креста — на одном из них написано Болгар Ия Спиридоновна. Журналистка в кадре предположила, что здесь похоронена мать Владимира Болгара.

Крест рядом — безымянный и покосившийся, скорее всего, принадлежит праху отца Ирины Болгар. На могиле видны старые засохшие цветы.

Старый крест без имени: Малахов показал, как выглядит предполагаемая могила отца Ирины Болгар

© «Малахов»

«Мы точно уверены, что Владимира Болгара похоронили здесь. Что интересно — даже спустя два года после смерти, памятник так и не установили», — рассказывает журналистка Малахова.

Один из сотрудников кладбища рассказал, что видел минувшим летом нескольких человек у могилы Болгаров. Он предложил им благоустроить участок, но те отказались, заявив, что уже заказали услуги у других.

Ранее мы писали о том, что родная сестра Ирины Болгар открестилась от нее.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:«Малахов»
Автор:Александр Асташкин
Тег:
Павел Дуров