Старый крест без имени: Малахов показал, как выглядит предполагаемая могила отца Ирины Болгар

«Мы точно уверены, что Владимира Болгара похоронили здесь. Что интересно — даже спустя два года после смерти, памятник так и не установили», — рассказывает журналистка Малахова.

Один из сотрудников кладбища рассказал, что видел минувшим летом нескольких человек у могилы Болгаров. Он предложил им благоустроить участок, но те отказались, заявив, что уже заказали услуги у других.

Ранее мы писали о том, что родная сестра Ирины Болгар открестилась от нее.