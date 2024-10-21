Старый крест без имени: Малахов показал, как выглядит предполагаемая могила отца Ирины Болгар
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Андрей Малахов показал, как выглядит предполагаемая могила отца Ирины Болгар. Соответствующие кадры появились в программе «Малахов».
Журналисты приехали на кладбище, где, как утверждается, покоится отец Ирины Болгар. На кадрах видно, что на могиле установлено два креста — на одном из них написано Болгар Ия Спиридоновна. Журналистка в кадре предположила, что здесь похоронена мать Владимира Болгара.
Крест рядом — безымянный и покосившийся, скорее всего, принадлежит праху отца Ирины Болгар. На могиле видны старые засохшие цветы.
«Мы точно уверены, что Владимира Болгара похоронили здесь. Что интересно — даже спустя два года после смерти, памятник так и не установили», — рассказывает журналистка Малахова.
Один из сотрудников кладбища рассказал, что видел минувшим летом нескольких человек у могилы Болгаров. Он предложил им благоустроить участок, но те отказались, заявив, что уже заказали услуги у других.
Ранее мы писали о том, что родная сестра Ирины Болгар открестилась от нее.