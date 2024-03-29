«Шоу набирает обороты!» Волочкова отреагировала на критику «Одержимости»
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Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась о критике ее шоу «Одержимость» со стороны общественности. Об этом пишет издание «Абзац».
Накануне в ходе встречи депутатов комитета по культуре Госдумы с главой Министерства культуры Ольгой Любимовой депутат Денис Майданов заявил, что «Одержимость» танцовщицы обвиняли в развязности, пошлости и романтизации темных сил. Как призналась Любимова, концертную программу звезды обязательно проверят.
Балерина, в свою очередь, призналась, что впервые слышит о возмущении авторским шоу. Знаменитость считает, что оно востребовано у зрителей.
«Что за бред, ребята? У меня завтра шоу, сегодня репетиция. О чём вы вообще говорите? Моё шоу набирает обороты! Приходите и сами посмотрите», - поделилась Волочкова.
Примечательно, что на официальном сайте балерины информация о предстоящих выступлениях отсутствует. Все анонсы танцовщица предпочитает размещать в своих соцсетях.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что не выйдет замуж за певца Георгия Иващенко.
Также Волочкова уколола певца Сергея Лазарева за фото с ее картонной копией.