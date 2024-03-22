Балерина Анастасия Волочкова уколола Сергея Лазарева за фото с ее картонной копией. Знаменитость прокомментировала конфликт с певцом в соцсети.

В конце 2023 года между балериной и певцом произошел скандал. Анастасия и Сергей находились на одном мероприятии, во время которого она попросила совместное фото. Лазарев отказался фотографироваться. Получив публичный отказ, Волочкова раскритиковала артиста.

Спустя время Сергей объяснил поступок занятостью и заявил, что не хотел обижать балерину. После этого Лазарев сфотографировался с картонной копией Волочковой. Увидев снимок, Анастасия уколола певца. По словам знаменитости, она ждет от обидчика цветы и открытку с извинениями.

«Вот и сфотографировались с Сергеем Лазаревым. Однако традиционно…Мужчина, признавший свою оплошность, в качестве извинения преподносит женщине цветы и открытку», — высказалась балерина.

Анастасия отметила, что Сергей выбрал красивое фото. По словам Волочковой, она бы хотела получить свою картонную копию в качестве подарка «для царственного дома».

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