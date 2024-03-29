«Подарил стекляшки спонсорские, устроив дешевую клоунаду»: Волочкова заявила, что не выйдет замуж за певца Иващенко

Балерина Анастасия Волочкова отказалась выходить замуж за певца Георгия Иващенко, сделавшего ей предложение руки и сердца. Танцовщица назвала его позорищем, распространяющим ложную информацию без ее ведома.

Не так давно артист Иващенко публично объявил о намерении жениться на экс-приме Большого театра. Он признался, что подарил ей сережки за 600 тысяч рублей, а после пригласил на романтическое свидание, получив согласие. Встреча звезд прошла дома у Волочковой, и к ней Георгий тщательно готовился, так как делился – она не из простых доступных женщин, к которым легко найти подход.

После таких откровений певца поклонники стали ждать, когда же Анастасия заговорит о подготовке к скорой свадьбе. Но, когда балерина, наконец, вышла на связь, оказалось, что вся история любви, описанная Иващенко, не имеет ничего общего с реальностью. По словам танцовщицы, даже сережки, которые он ей подарил, - обыкновенные стекляшки.

«Это бред и наглость! Какие сережки за 600 тысяч? Подарил на своем мероприятии в ресторане какие-то стекляшки спонсорские, устроив таким образом дешевую клоунаду. И прося меня везде его пиарить. Фу, позорище», - заявила Волочкова.

Анастасия призналась, что у нее дома они устраивали вовсе не романтическое свидание, а обычную встречу, на которой обсуждали проект певца. К слову, его балерина тоже назвала неинтересным.

Ранее Анастасия Волочкова уколола Сергея Лазарева за фото с ее картонной копией.