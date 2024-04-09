SHOT: журналисту Юрию Дудю* в России грозит уголовное дело и до двух лет колонии

Журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ) грозит уголовное дело и до двух лет колонии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

С середины марта 2024 года блогер перестал отмечать маркировку иноагента, хотя раньше он обыгрывал статус в рекламных интеграциях. На данный момент в его соцсетях множество непромаркированных публикаций. Каждое нарушение наказывается штрафом до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года может быть возбуждено уголовное дело.

На данный момент ни Юрий, ни его представители никак не комментировали произошедшую ситуацию.

Ранее сообщалось, что российская компания откажется от рекламы у Юрия. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что муж Аллы Пугачевой публично оконфузился, забыв русский язык в Израиле.

*признан иноагентом на территории РФ