Шоумен Максим Галкин* публично оконфузился, забыв русский язык в Израиле

Шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) публично оконфузился, забыв русский язык в Израиле. Комик записывал обращение к поклонникам, когда неожиданно забыл слово и долгое время не мог его вспомнить.

Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Галкин* уже два года живет за границей. Недавно после скитаний по нескольким странам семья вновь вернулась в Израиль, как только боевые действия в государстве поутихли. Однако долго с родными артист все равно не задерживается, так как вынужден постоянно работать, ездить на гастроли, чтобы зарабатывать деньги.

Свои выступления Максим* ведет на русском языке и для соотечественников. Однако, по всей видимости, жизнь вдали от России сказывается на словарном запасе, и ему уже довольно сложно формулировать свои мысли. Так, пользователи Сети подметили, что он стал забывать слова. В одном из видеообращений юморист хотел сравнить стендаперов с попугаями, но шутка не задалась.

«Блин! Ну, когда тем же занимаются... Растекся мозгами. Не соображаю. Попугаи – это... Не подельники, не соратники. Ну, эти... Все, конец», - сказал Галкин*.

Как оказалось, пытался вспомнить шоумен слово «пересмешники».

Ранее Максим Галкин* заявил, что работал на лучшей ТВ-программе в России.

*(Признан иноагентом на территории РФ)