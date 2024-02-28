«Мы будем действовать согласно закону»: российская компания откажется от рекламы у иноагента Юрия Дудя*

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении закон о запрете рекламы на любых ресурсах иноагентов. После этого в российской компании «Флаувау» заявили, что откажутся от сотрудничества с YouTube-блогером Юрием Дудем* (признан иноагентом на территории РФ).

Журналисты сайта Regnum побеседовали с PR-директором организации Дарьей Орешко. Она заявила, что «Флаувау» в сложившейся ситуации будет действовать согласно российскому законодательству. Прежде компания сотрудничала с Дудем*, однако в случае утверждения проекта о запрете рекламы у иноагентом она больше не будет пользоваться его услугами.

«Каждая интеграция согласовывается отдельно. Потому все интеграции у Дудя* были разовыми, а не контрактными. Мы будем действовать согласно российскому закону», — рассказала Орешко.

Ранее стало известно, сколько Дудь* потеряет доходов из-за нового законопроекта. Блогер рискует лишиться около 100 млн рублей.

*признан иноагентом на территории РФ