SHOT: журналиста Отара Кушанашвили переводят в онкоцентр имени Блохина

Журналиста Отара Кушанашвили переводят в онкоцентр имени Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава РФ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, врачи с помощью капельниц пытаются поднять уровень белка в крови Отара: его готовят к операции по удалению опухоли и переводу в московский НМИЦ онкологии имени Блохина.

В беседе с журналистами племянница Отара поблагодарила всех, кто помогал им после госпитализации. Как выяснилось, многие звезды участвовали в сборе средств на лечение журналиста, в том числе и Валерий Меладзе. Также Николай Басков помог большой суммой и нашел Отару врача.

Ранее 54-летний журналист Отар Кушанашвили показал фото под капельницей из больницы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Лера Кудрявцева попросила госпитализированного Отара Кушанашвили не бесить ее.