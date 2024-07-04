«729 капельница за 3 дня»: Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы

54-летний журналист Отар Кушанашвили показал фото под капельницей из больницы. Публикация появилась в Telegram-канале Отара.

Летом 2024 года стало известно о госпитализации журналиста. По данным СМИ, за время, проведенное в больнице, Отар перенес две операции. Более того, ему предстоит еще несколько хирургических вмешательств по удалению злокачественной опухоли. Отар не комментирует сообщения СМИ о своем здоровье. Вместо этого он вышел на связь из больницы и показал себя улыбающимся.

«729 капельница за 3 дня под песню «Впереди еще вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна»», — подписал публикацию журналист.