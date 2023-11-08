SHOT: в Москве избили 60-летнего вокалиста группы «БумеR» Игоря Кулинича

В Москве избили 60-летнего вокалиста группы «БумеR» Игоря Кулинича. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, ночью 8 ноября 2023 года у артиста произошел конфликт со знакомым. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой музыкант сильно пострадал. Сообщается, что Игорю потребовалась медицинская помощь. В больнице у него диагностировали ушиб мягких тканей носа.

На данный момент потерпевший артист никак не комментировал ситуацию.

Напомним, что музыкальный коллектив был образован в 2005 году продюсером и певцом Юрием Алмазовым. В 2019 году он скончался из-за проблем с сердцем. Его место в группе занял Кулинич.

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