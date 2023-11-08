Mash: Роскомнадзор пытался закрыть журнал Николая Дроздова «В мире животных»

Роскомнадзор пытался закрыть журнал Николая Дроздова «В мире животных». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Телеведущий учредил издание вместе с биологом Александром Аболицем. Журнал издавался не только в России, но и за рубежом. Для иностранной публики он известен под названием «World of Animals». По информации источника, регистрация СМИ была привязана к юридическому лицу Александра. Однако в 2022 году он закрыл издательство и уехал в Израиль. В связи с этим РКН обратился в суд Москвы и попытался отозвать лицензию у закрытого ООО. На защиту журнала встал Дроздов. Это привело к тому, что его издателя сменили и РКН отозвал иск.

Сам телеведущий никак не комментировал ситуацию.

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