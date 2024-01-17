SHOT: в Дагестане требуют разобраться с певицей Ашерой из-за откровенного платья

В Дагестане требуют разобраться с певицей Ашерой из-за откровенного платья. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жители Дагестана прозвали певицу Ашеру местной «Ким Кардашьян» из-за ее пышных форм. Для недавнего выступления артистка выбрала короткое серебристое платье, подчеркивающее фигуру. Однако зрители не оценили ее наряд и попросили певицу одеваться скромнее. Против местной знаменитости выступили помощник мэра Махачкалы и общественный деятель. Они считают, что нужно разобраться с Ашерой, пока «жизнь не разобралась с ней сама».

Примечательно, что артистка не восприняла всерьез угрозы общественников. Певица лишь написала, что она «выглядит шикарно» и критика это только подтвердила.

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