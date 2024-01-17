SHOT: на Настю Ивлееву подали 6 заявлений в полицию после «голой» вечеринки

На Настю Ивлееву подали 6 заявлений в полицию после «голой» вечеринки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В декабре 2023 года Ивлеева провела «голую» вечеринку. После мероприятия у знаменитости начались проблемы: она столкнулась с критикой россиян и осталась без рекламных контрактов.

По информации источника, россияне написали 6 заявлений в полицию на Настю. Они требуют наказать блогершу за «противоправные действия». Отмечается, что 5 из 6 заявителей являются жителями Москвы.

На данный момент ни Настя, ни ее официальные представители никак не комментировали произошедшую ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что Таганский суд Москвы зарегистрировал иск к Насте Ивлеевой на 1 млрд рублей. От блогерши требуют компенсацию за моральный ущерб. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что Ольга Бузова и Дмитрий Дибров стали ведущими шоу для взрослых.