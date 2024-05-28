SHOT: уехавший из РФ блогер Даня Милохин задолжал налоговой 35 тысяч рублей

Блогер Даня Милохин задолжал российской налоговой 35 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, долг Дани перед ФНС висит еще с начала мая. В России у него есть ИП, через которое он может рекламировать бренды. Отмечается, что Милохин открыл дело, когда только начал зарабатывать в Сети. Теперь на счет компании переодически «капают» налоги.

Напомним, что Даня уже давно не проживает в России. Сейчас он находится в Таиланде и строит карьеру бойца. Весной 2024 года блогеру приходила повестка из военкомата.

На данный момент ни Даня, ни его официальные представители не подтверждали новость о долгах.

Ранее уехавший из России блогер Даня Милохин заявил, что хочет стать великим. Подробности читайте в этой новости.

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