Певица Нюша подала на развод одновременно с Алсу

В московском суде в один день зарегистрировали иски о разводе двух певиц – Нюши и Алсу. Нюша разводится с Игорем Сивовым после семи лет брака, Алсу расторгает брак с Яном Абрамовым, с которым прожила 18 лет.

О том, что иски поданы одновременно, заметил сайт mk.ru.

Издание указывает, что певицы в один день подали на развод с мужьями.

Ранее сообщалось, что иск Алсу был зарегистрирован 24 мая – в минувшую пятницу. По закону, при наличии детей, а у Алсу и Яна Абрамова их трое, развестись можно только через суд.

Певица Нюша сообщила о расставании с мужем в начале мая. У супругов двое несовершеннолетних детей. Исполнительница говорила, что давно не живет с мужем, но пара не афишировала это, так как не была готова рассказать о разводе. По признанию певицы, они благодарны друг другу и продолжат быть любящими родителями для детей.