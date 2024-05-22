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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 мая 2024, 12:58
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«Стать великим»: скрывающийся от военкомата Милохин рассказал о планах на будущее

Сбежавший из России блогер Даня Милохин заявил, что хочет стать великим.
«Стать великим»: скрывающийся от военкомата Милохин рассказал о планах на будущее

© Lomohov Anatoly/East News

Уехавший из России в Дубай тиктокер Даня Милохин пообщался с подписчиками. Говоря о своих планах на будущее, блогер признался, что хочет стать великим.

Один из подписчиков поинтересовался у Милохина о его планах на будущее. Оказалось, что блогер ставит амбициозные цели.

«Планы на будущее… Стать великим. Хочется, чтобы обо мне писали книги и снимали фильмы», — заявил 22-летний тиктокер в социальных сетях.

Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года. Семья тиктокера после этого несколько раз получала повестки из военкомата для сына. 8 сентября 2023 года Милохин на несколько дней вернулся в Россию, но вскоре вновь покинул страну после призывов активистов отправить его на службу в армию.

Очередную повестку блогеру прислали в апреле 2024 года. Но блогер, который сейчас проживает в Дубае, вряд ли явится в пункт призыва.

Ранее шоумен Олег Лихачев потребовал через суд от блогера 400 тысяч за плагиат песни. Звезда социальных сетей никак не прокомментировал произошедшую ситуацию.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Даня Милохин
тиктокер
блогер