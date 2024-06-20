SHOT: у Отара Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника
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У журналиста Отара Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
20 июня стало известно о госпитализации журналиста. Отар жаловался на боли в брюшной полости. По информации источника, Кушанашвили находится в реанимации. Врачи поставили ему газоотводную трубку и пытаются стабилизировать состояние. Также у него выявили цирроз печени, панкреатит и проблемы с сердцем после перенесенного инсульта.
На данный момент представители Отара не комментировали новости о его состоянии.
Ранее сообщалось, что певец Николай Басков оплатит лечение госпитализированному Отару Кушанашвили. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что госпитализированный актер Алексей Бардуков двое суток не обращался к врачам за помощью после ухудшения самочувствия.