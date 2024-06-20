Госпитализированный актер Бардуков двое суток не обращался к врачам за помощью

Госпитализированный актер Алексей Бардуков двое суток не обращался к врачам за помощью после ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В июне 2024 года стало известно о госпитализации актера из сериала «Диверсант». Его увезли в больницу с подозрением на нарушение кровоснабжения мозга, но диагноз не подтвердился. На данный момент медики подозревают у него ботулизм. За день до ухудшения здоровья он ел «Салат лобио». По данным источника, Алексея перевели в инфекционную больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент семья Алексея не комментировала новости про его здоровье.

Ранее сообщалось, что беременная Анна Хилькевич попала в больницу после панической атаки. По словам актрисы, третья беременность проходит у нее тяжелее, чем предыдущие. Подробности читайте в этой новости.