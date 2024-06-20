Николай Басков оплатит лечение попавшему в больницу Отару Кушанашвили: дал распоряжение

Певец Николай Басков оплатит лечение телеведущему Отару Кушанашвили, который попал в реанимацию с подозрением на цирроз печени. Об этом сообщает Lomovka.

По данным Telegram-канала, исполнитель дал распоряжение помощницу выяснить, какая именно помощь требуется и сколько на это надо средств. Сейчас Николай Басков находится не в Москве, но уже завтра будет в столице и передаст средства семье телеведущего.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника. Врачи также нашли еще несколько диагнозов: цирроз печени и панкреатит. У мужчины есть проблемы с сердцем после перенесенного инсульта.

Несколько дней назад он жаловался на свое состояние и говорил, что давно мучается от проблем со здоровьем.

В одном из интервью Кушанашвили рассказывал, как его буквально спас Николай Басков. Это было еще давно, когда артист критиковал звезд. Но Николай не только не обиделся, а даже помог Отару, когда ему необходимы были деньги.

«Я беру трубку и какой-то человек мне говорит: «Можно Отара? У меня от Николая Владимировича для вас пакет». Если вы не против, мы встретимся у памятника Маяковскому, Лера ему все рассказала», — вспомнил Кушанашвили в эфире шоу «Вопрос Ребром».

Отар рассказал, что там была пачка денег. Николай помог ему, потому что его мать была большой поклонницей телеведущего и просила сына помочь ему «взять себя в руки» в трудный период.

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