SHOT: тестя Павла Прилучного отпустили сразу после беседы в отделении полиции

Тестя Павла Прилучного отпустили сразу после беседы в отделении полиции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

21 марта 2024 года стало известно о задержании тестя актера по подозрению в организации нелегального казино. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в московской квартире игровые автоматы. Всех, кто находился в помещении, увезли в полицейский участок. Родственник Павла заявил, что не имеет отношения к организации казино. Более того, он отметил, что оказался там случайно. После беседы тестя Прилучного отпустили домой.

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