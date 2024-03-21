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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 марта 2024, 11:41
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Зепюр Брутян рассказала о ключевом изменении после родов

Актриса Зепюр Брутян призналась, что после родов стала непунктуальной.
Зепюр Брутян рассказала о ключевом изменении после родов

© Starface.ru

Супруга Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян в своем микроблоге высказалась об изменениях после родов.

По словам 28-летней артистки, после родов особенности ее характера претерпели кардинальные изменения. В частности, как призналась Брутян, она стала чаще опаздывать. Раньше избранница Прилучного всегда отличалась своей пунктуальностью, но теперь из-за ухода за ребенком Зепюр стала регулярно опаздывать на встречи, позволяя себе делать скидку на материнство. Актриса добавила, что прежде такого с ней не случалось.

Артистка подчеркнула, что пунктуальность ей привили еще во времена учебы в театральном вузе. Там преподаватели не разрешали опаздывать и могли не пустить на занятия, если студент не пришел вовремя.

«Закрывали двери на ключ и все. Потом сиди и жди следующую пару. А пропустив одну пару актерского мастерства — это как пропустить целый семестр», — объяснила Брутян.

Напомним, Зепюр Брутян два года состоит в браке с Павлом Прилучным. В апреле минувшего года у звездной пары родился сын Микаэль.

Ранее Зепюр Брутян рассказала, что хочет родить дочь.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Зепюр Брутян
актриса
новости шоу-бизнеса