Зепюр Брутян рассказала о ключевом изменении после родов

Супруга Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян в своем микроблоге высказалась об изменениях после родов.

По словам 28-летней артистки, после родов особенности ее характера претерпели кардинальные изменения. В частности, как призналась Брутян, она стала чаще опаздывать. Раньше избранница Прилучного всегда отличалась своей пунктуальностью, но теперь из-за ухода за ребенком Зепюр стала регулярно опаздывать на встречи, позволяя себе делать скидку на материнство. Актриса добавила, что прежде такого с ней не случалось.

Артистка подчеркнула, что пунктуальность ей привили еще во времена учебы в театральном вузе. Там преподаватели не разрешали опаздывать и могли не пустить на занятия, если студент не пришел вовремя.

«Закрывали двери на ключ и все. Потом сиди и жди следующую пару. А пропустив одну пару актерского мастерства — это как пропустить целый семестр», — объяснила Брутян.

Напомним, Зепюр Брутян два года состоит в браке с Павлом Прилучным. В апреле минувшего года у звездной пары родился сын Микаэль.

Ранее Зепюр Брутян рассказала, что хочет родить дочь.