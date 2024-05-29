SHOT: суд Москвы в третий раз отказал Галкину* в снятии статуса иноагента

Суд Москвы в третий раз отказал Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) в снятии статуса иноагента. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Юморист в третий раз попытался снять статус иноагента, но безуспешно. Во время заседания его адвокат не раз отмечала, что Галкин* не занимается политической деятельностью, а «через творчество выражает взгляды». Более того, правозащитница считает, что статус иноагента «нарушает права на свободу передвижения». Несмотря на ее мнение, артист давно гастролирует по зарубежным городам и нередко критикует россиян.

На данный момент ни Галкин*, ни его жена не комментировали решение суда.

Ранее сообщалось, что Галкин* сменил имидж ради новых концертов в Европе. Подробности читайте в этой новости.

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*признан иноагентом на территории РФ