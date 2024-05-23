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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 мая 2024, 19:34
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Не узнать: Максим Галкин* сменил имидж ради новых концертов в Европе

Шоумен Максим Галкин* с усами объявил о своих осенних концертах в Европе.
Не узнать: Максим Галкин* сменил имидж ради новых концертов в Европе

© Starface.ru

Усатый шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) объявил о своих осенних концертах в Европе. Он вышел на связь с поклонниками в соцсетях, используя необычный фильтр для изменения внешности.

После отъезда из России юморист зарабатывает деньги с помощью концертов в разных странах и городах. Гастрольная деятельность не приносит ему столько финансов, как выступления в России, но звезда не жалуется на жизнь.

На днях муж Аллы Пугачевой поделился планами на осень. Он заявил, что собирается посетить Европу. В начале октября он отправится в Австрию и Голландию. Он рассказал подробности в соцсетях, но изменил свою внешность с помощью редактора. Так, он наложил фильтр и стал усатым.

Подписчики не сразу поняли, что на кадрах позирует Галкин*. Некоторые поверили, что мужчина предстал со своей густой растительностью на лице.

Не узнать: Максим Галкин* сменил имидж ради новых концертов в Европе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее мы писали о том, что шоумен Максим Галкин* обнялся с известными украинскими артистами, бывшими участниками известной команды КВН «Одесские джентльмены» Яном Левинзоном и Олегом Филимоновым. Юмориста заметили на спектакле «Сделанные в Одессе». Постановку показали в израильском городе Петах-Тиква.

*(признан иноагентом на территории РФ)

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Максим Галкин
усы
внешность
концерты
европа