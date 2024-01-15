SHOT: шоу Анастасии Волочковой требуют запретить из-за видео с Никитой Джигурдой

Шоу Анастасии Волочковой требуют запретить из-за видео с Никитой Джигурдой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Сети появилось провокационное видео с участием Анастасии и Никиты. Ориентировочно, ролик был снят в начале 2023 года. На нем целующиеся знаменитости запечатлены в нетрезвом состоянии.

Увидев ролик, общественники потребовали запретить Волочковой выступления перед публикой. По их мнению, балерина подает плохой пример молодому поколению. Также они убеждены, что поведение Анастасии может плохо сказаться на психике детей.

В беседе с журналистами Волочкова обвинила Джигурду в сливе видео. «А кто еще мог это сделать? Люди сливают все в тот период, когда у меня важные события», — высказалась знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что балерина Анастасия Волочкова потратила на отдых на Мальдивах не менее шести миллионов рублей. Подробности смотрите в этой статье.

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