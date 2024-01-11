«Дорого, богато, красиво»: Волочкова потратила несколько миллионов рублей на отдых на Мальдивах

В начале года экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы. Она активно делится кадрами с райского острова в своих социальных сетях: звезда ничуть не стесняется показывать свои роскошные апартаменты, за которые она платит четыре тысячи долларов в сутки.

Волочкова при этом не стесняется тратить такие большие суммы на отпуск. Балерина уверена: путешествие зарядит ее эмоциями на долгое время.

«Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. Вилла тут стоит четыре тысячи долларов в сутки. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», — написала Волочкова на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отметим, что на вилле у Волочковой есть свой бассейн, мини-бар и терраса с приватным выходом к океану. Это уже 21-я поездка балерины на Мальдивы — она регулярно летает на райский курорт.

Ранее Анастасия Волочкова на Мальдивах повторила скандальную фотосессию Бритни Спирс. Подробности читайте в этой статье.