Певица Валерия публично обратилась к бывшей жене продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В январе 2024 года дочь Иосифа Пригожина от Лейлы Фаттаховой отметила 25-летие. В честь этого события Валерия рассказала об отношениях с падчерицей.

Как выяснилось, певица без труда подружилась с наследницей Иосифа. По словам знаменитости, ей всегда было легко и комфортно с девочкой.

«Сколько километров мы проехали-прошли вместе. Твоя ручка всегда была в моей, и я пыталась согреть твои вечно прохладные пальчики», — сообщила исполнительница хита «Часики».

Также Валерия обратилась к экс-избраннице Пригожина. Певица поблагодарила Лейлу за то, что она не препятствовала их общению. По словам знаменитости, Фаттахова дала им возможность «стать родными людьми».

Ранее сообщалось о том, что певица Валерия впервые за долгое время вышла в свет со старшим сыном в Дубае. Подробности смотрите в этой статье.

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