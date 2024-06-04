SHOT: семья Елены Блиновской продает находящуюся под арестом квартиру за 69 млн

Семья Елены Блиновской пытается продать находящуюся под арестом квартиру за 69 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, на родственников Елены оформлены две квартиры, находящиеся в Москве в элитном ЖК «Донской Олимп». Семья выставила на продажу трешку за 69 млн рублей. На данный момент идут поиски покупателя. Отметим, что недвижимость оформлена на Алексея Блиновского.

Вторую квартиру с дизайнерским ремонтом родственники Елены решили сдавать за 250 тыс. рублей в месяц. Она оформлена на сыновей Елены и ее мужа.

Как сообщает источник, имущество Блиновской продолжает находиться под арестом.

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