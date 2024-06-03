SHOT: Елена Блиновская может потерять лишь 1,5% состояния при продаже имущества

Елена Блиновская может потерять лишь 1,5% состояния при продаже имущества. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Сети появилась новость, что блогерша подала заявление о банкротстве на следующий день после очередной блокировки счетов. Как сообщает источник, в случае признания банкротства имущество Елены будет продано на аукционе. При этом Блиновская потеряет лишь 1,5% своего состояния.

По информации источника, Елена действует по определенной схеме, чтобы выйти на свободу. Во-первых, ее должны признать банкротом. Во-вторых, средства, изъятые со счетов, пойдут на погашение долга. Однако этих средств может не хватить, чтобы закрыть долг перед ФНС.

«Так как сумма арестованного имущества превышает 60 млрд рублей, а долг составляет лишь около 1,5% от этой суммы (≈1,4 млрд рублей), то после реализации имущества, покрывающего сумму долга, процедура будет остановлена, а всё нераспроданное останется в собственности Блиновской», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что муж блогерши Елены Блиновской покинул воинскую часть в Донецке. Подробности читайте в этой новости.