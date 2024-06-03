Адвокат объяснил, спасет ли иск о банкротстве Блиновскую от долгов перед ФНС

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве. Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам юриста, в случае если суд действительно признает блогера банкротом, то налоговую недоимку могут списать. Однако это, как уточнил Жорин, будет зависеть от решения по ее уголовному делу.

«В статье 213.28 Закона о банкротстве есть основания, по которым задолженность может быть не списана. В том числе задолженность, может быть, не списана, когда было установлено уклонение от уплаты налогов. Я думаю, что есть все основания предполагать, что это произойдет в случае, если Блиновскую признают виновной в совершении преступления. Если ее признают невиновной, то все будет хорошо. В случае доказательства вины в уголовном деле, к сожалению, задолженность по налогам списать не получится», - объяснил адвокат.

Напомним, Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года по подозрению в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей. Суд назначил ей домашний арест до 26 января 2024-го. С пени и штрафами ФНС насчитала недостачу 1,4 млрд рублей. Позднее блогеру предъявили два новых эпизода обвинения.

22 января Замоскворецкий суд Москвы заключил Блиновскую под стражу. 2 апреля ФНС начислила женщине около 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний», которые она проводила. Вдобавок Арбитражный суд Москвы в ходе заседания отклонил иск блогера к ФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Елена Блиновская может потерять лишь 1,5% состояния при продаже имущества.