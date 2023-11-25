«А кто святой?»: Виктория Лопырева впервые рассказала, как увела мужа у подруги

Бывшая «Мисс Россия» Виктория Лопырева впервые прокомментировала скандальный роман с бизнесменом Игорем Булатовым, которого она увела у беременной подруги Таты Карапетян.

Сейчас 40-летняя модель большую часть времени вместе с сыном Марком Лионелем проводит в Дубае. При этом в Сети появились слухи, что брак с Булатовым давно распался.

Как призналась Виктория, она не понимала, почему на нее обрушился такой негатив, а мужчину, который сделал свой выбор в ее пользу, никто не осуждал.

«Я же никого не заколдовала, насильно не привязывала. Так случилось. Я не говорю, что я святая. А кто святой? Есть хоть один человек, который может сказать, что ничего в своей жизни не сделал, что бы не доставило неприятные эмоции хоть кому-то», - сказала Лопырева в интервью блогеру Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

Виктория подчеркнула, что никогда не считала Тату Карапетян своей подругой. Кроме единственной общей фотографии их ничего не связывало.

«Я не знала, что она беременна, но это меня не оправдывает, потому что он был женат. Но, когда я узнала, что она беременна, то уже сама была в положении. Я знала с его слов, что отношений между ними нет», - пояснила модель.

Она добавила, что уже давно не живет с Булатовым, но все еще не оформила развод.

«Я искренне надеюсь, что нам хватит уважения и любви к нашем сыну, чтобы правильно выйти из этой истории. Сейчас каждый живет своей жизнью. Что будет дальше, я не знаю», - заключила Лопырева.

Ранее мы писали, что Виктория Лопырева решила отправиться в больницу и пройти профилактическое обследование, которое помогает выявить рак груди на ранней стадии. Артистка считает, что все люди должны регулярно наблюдаться у медиков, сдавать анализы и в целом проверять работу всего организма.